Après avoir dévoilé très rapidement son plan de match pour le temps des Fêtes, le gouvernement Legault pourrait prendre une décision finale le 10 décembre à savoir si les Québécois pourront se rassembler ou non à Noël.

• À lire aussi: Contrat moral pour les festivités de Noël: Legault ajuste le tir à nouveau

Comme la santé publique planifie par tranche de 14 jours, elle devrait donc statuer le 10 décembre sur la question des rassemblements qui sont toujours, pour le moment, autorisés du 24 au 27 décembre.

Les Québécois pourront aussi tenter de deviner les intentions du gouvernement en interprétant l’heure de la conférence de presse puisque la rumeur court qu’une annonce à 17 h pourrait être un mauvais présage.

Chose certaine, selon Pierre Nantel, si la tendance se maintient, peu de gens pourront finalement se rassembler.

«Si on applique les règles, il n'y a à peu près personne qui peut faire une fête de Noël», dit-il, en référence à la période d’isolement minimale de sept jours demandée par Québec.

Mais les normes sont à géométrie variable et François Legault a jugé jeudi qu’il revenait à chacun des Québécois de procéder à une évaluation des risques avant de se rassembler, même s’ils n’ont pas respecté pleinement la quarantaine.

«C’est impossible d’avoir des règles qui vont plaire à tout le monde. Il y en a qui fêtent le jour de l’An, d’autres Noël, tu as des familles recomposées, des parents plus vieux, des enfants plus jeunes, des gens qui travaillent, d’autres que non. C’est impossible, alors il fixe de grandes règles», note Caroline St-Hilaire.

Selon elle, plusieurs Québécois aimeraient que le premier ministre Legault leur prenne la main pour les guider jusque dans les moindres détails sur la façon de vivre leur Noël.

«Surtout, on voudrait se déresponsabiliser, dit-elle, comme ça, si on contamine quelqu’un, on va pouvoir dire que c’est la faute du premier ministre qui a dit qu’on avait le droit. Prenons nos responsabilités!»

Pierre Nantel, lui, aimerait bien obtenir des mesures claires du gouvernement sur les meilleures façons de protéger ses parents.

«Peut-être que vous trouvez ça infantilisant, mais par rapport à une personne âgée, effectivement, j’ai besoin de savoir quoi faire avec ma mère, tranche-t-il. On a besoin d’un guide comme celui-là et c’est dommage que ça n’ait pas été avancé dès le départ.»

Ce manque de «clarté» est entre autres attribuable, selon Emmanuelle Latraverse, aux habitudes de communication du premier ministre, qui préfère les grands principes aux fins détails.

«Les termes de base du contrat moral n’ont pas changé, mais on est encore en train d’essayer de le disséquer parce que M. Legault, parfois, il n’est pas la personne la plus précise dans sa façon de s’exprimer», juge-t-elle.