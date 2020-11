[VIDÉO] La mère des fillettes Carpentier brise le silence

Amélie Lemieux, la mère de Norah et Romy Carpentier, brise le silence quatre mois après la mort tragique des deux fillettes, tuées par leur père. Dans une vidéo produite par Deuil-Jeunesse, elle raconte le vide qui l’habite depuis le 8 juillet dernier.

Dans la vidéo de près de 15 minutes diffusée jeudi, Amélie Lemieux se confie sur le drame horrible qu’elle vit et sur le rôle que Deuil-Jeunesse a joué dans son cheminement.

«Quand on m’a annoncé qu’ils avaient trouvé Norah, j’espérais toujours qu’elle soit en vie. J’espérais toujours une fin heureuse. Je ne pouvais pas concevoir que Martin pose un geste irréparable», confie-t-elle. «J’étais impuissante, tout ce que je voulais, c’était ramener mes filles à la maison.»

Elle y raconte n’avoir jamais pu croire que son ex-conjoint Martin Carpentier ait pu présenter un risque pour ses enfants. «On m’a demandé s’il pouvait être dangereux, mais non. Martin ne pouvait pas être dangereux. C’était un père aimant et un homme bienveillant. Même séparés, il a toujours veillé à ce que je ne manque de rien», raconte Mme Lemieux, ébranlée par l’émotion.

Capture d'écran, YouTube

D’autre part, la vidéo permet d’apprendre que Deuil-Jeunesse nommera la cour arrière de la maison où elle offre des services d’accompagnement, le Jardin Romy et Norah, en l’honneur des deux sœurs.

Plus de détails à venir...