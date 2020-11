Bientôt une pénurie de décorations de Noël

Avis aux retardataires qui n’auraient toujours pas répondu à l’invitation de décorer pour Noël, il faudrait s’y mettre sans quoi vous pourriez bien vous buter à des tablettes vides.

Après les désinfectants et articles de protection au printemps, les matériaux de construction cet été ainsi que les Pots Mason et électroménagers cet automne, voilà que les décorations de Noël sont les dernières victimes d’une pénurie en temps de pandémie.

«On ne parle plus en termes de semaines avant une pénurie, on parle maintenant en termes de jours», lance Patrick Delisle, directeur du marketing pour la chaîne Canac.

«C’est la folie depuis trois semaines», admet Dominique Caron, directeur du Canadian Tire de Lévis. «Dès que le stock rentre, c’est sur le plancher et ça ressort aussi vite. Et ça a commencé un mois plus tôt».

«Déjà en octobre ça commençait, mais après l’Halloween, ça a été un tsunami», illustre Patrick Delisle qui voit les ventes de ce département être multipliées par deux en comparaison avec les mêmes semaines des années passées.

Appel entendu

L’appel de Régis Labeaume à devancer la pose des lumières et autres ornements du temps des Fêtes a donc été entendu. Selon les commerçants, le maire de Québec n’était pas le seul à avoir envie d’un peu de magie en ce début d’hiver.

«Les gens avaient besoin d’un peu de lumière dans leur vie, ça paraît», confie Patrick Delisle.

Toutefois, ceux qui auront trop attendu devront malheureusement se passer de cette magie. «Ça va créer de la frustration pour les clients qui veulent y aller la semaine prochaine, mettons. C’est le service à la clientèle qui va en prendre pour son rhume», explique le directeur marketing de Canac, rappelant qu’un tel engouement était difficile à prévoir. «Ce sont des articles qu’on commande 8, 10 et même 12 mois à l’avance puisque c’est fabriqué à l’étranger».

Les projections sont à peu près les mêmes chez Canadian Tire. Les lumières et ornements extérieurs se font de plus en plus rares.

«Les lumières, ça va tomber en rupture de stock c’est sûr. On ne peut pas garantir aux gens qu’ils vont trouver ce qu’ils cherchent», analyse Dominique Caron, soulignant que «c’est partout pareil».

Pas plus payant

Cet engouement monstre ne veut toutefois pas dire plus de ventes au final pour les commerçants. On ne fait qu’écouler l’inventaire plus rapidement.

«Si par hasard tu avais commandé 25% de plus que l’année d’avant, il est vendu, c’est bon. Mais tu ne vendras jamais 200% de plus parce qu’on ne peut pas avoir plus de quantités», fait remarquer Patrick Delisle. «On va seulement passer plusieurs semaines à décevoir des clients qui cherchent des produits. Cet aspect-là, ce n’est pas quelque chose qui nous réjouit», ajoute-t-il.

«C’est seulement une hausse déplacée. Quand on va avoir vidé les tablettes, qu’on n’aura plus de stock à vendre, ça va rebaisser aussi vite, ajoute Dominique Caron du Canadian Tire Lévis.