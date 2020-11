Black Friday: en file toute la nuit au centre-ville de Montréal

Ils ont bravé la pluie, le froid et la pandémie : rien n’arrête des consommateurs qui ont fait la file toute la nuit devant des commerces du centre-ville de Montréal pour profiter des rabais du Black Friday.

Vers 6h vendredi matin, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, des chasseurs d’aubaines emmitouflés dorment sur des chaises pliantes pendant que d’autres se dandinent pour se réchauffer.

Signe qu’on est tout de même en temps de pandémie : tout le monde porte son masque. La distanciation sociale est difficile à respecter en file d’attente sur le trottoir.

«Moi j’avais un peu peur. Je me suis dit que c’est sûr que j’aurais mon masque. Mais tout le monde a sa petite bouteille de Purell. La police vient nous voir toutes les 2-3 heures. On a tous de l’eau et de la nourriture, on était tous bien préparé sécurité, donc on est correct», affirme un jeune homme qui fait la file depuis 17h jeudi soir pour être certain d’être un des premiers à profiter des rabais fracassants d’un commerce de vêtements et chaussures.