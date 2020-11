Éclosion de COVID-19 chez les Soeurs de la Charité: un décès parmi les religieuses

Une des sœurs atteintes de la COVID-19 à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Québec a malheureusement rendu l’âme dans les dernières heures, rapporte la Corporation des services Mallet.

• À lire aussi: Soeurs de la Charité de Québec: 27 nouveaux cas de COVID-19 confirmés

La triste nouvelle a été confirmée en après-midi, vendredi. La communauté religieuse se dit très peinée de la situation.



«Nous sommes très attristés par le décès de l’une des sœurs. Nos pensées et prières se tournent vers sa famille à qui nous offrons nos plus sincères condoléances. Notre congrégation est par ailleurs très touchée par les pensées et les prières reçues au cours de la dernière semaine. Cela nous amène un réconfort dont nous avons bien besoin», a déclaré Sœur Monique Gervais, supérieure générale, par voie de communiqué.



Depuis le 18 novembre dernier, la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec est aux prises avec une importante éclosion du virus.



Après deux séries de dépistage massif, le bilan global en date du 27 novembre confirme deux nouveaux cas chez les membres du personnel, et aucun, chez les sœurs.



Pour l’heure, il y a donc 72 sœurs et 63 employés, pour un total de 135 personnes, qui luttent contre le virus.