La majorité des Canadiens vaccinés d'ici septembre

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé vendredi que la majorité des Canadiens devraient être vaccinés d'ici septembre 2021.

Les autorités sanitaires fédérales s’attendent à ce que trois millions de Canadiens puissent être vaccinés contre la COVID-19 d’ici à la fin mars 2021.

Les autorisations pour les candidats-vaccins de Pfizer et Moderna devraient être les premières à survenir, en décembre.

C'est le major-général Dany Fortin des Forces armées canadiennes (FAC) qui sera responsable de l'opération fédérale de distribution des vaccins contre la COVID-19.

Originaire de Montmagny, au Bas-Saint-Laurent, M. Fortin dirigera le centre des opérations et de logistique de l’équipe de travail mise sur pied par l’Agence de la santé publique du Canada.

«Les Forces armées canadiennes vont épauler la planification, incluant les défis en termes d’exigences d’entreposage au froid, de partage de données et pour rejoindre les Autochtones et les communautés rurales», a dit M. Trudeau.

Dany Fortin a été commandant de la 1re Division du Canada, qui intervient dans des cas de catastrophes naturelles. Il a aussi été à la tête de la mission de l’OTAN en Irak.

Rappelons que le gouvernement de l’Ontario a nommé le général à la retraite Rick Hillier, ancien chef d’état-major de la défense des FAC, pour diriger l’opération de vaccination sur son territoire.

Québec a pour sa part opté pour le haut fonctionnaire Jérôme Gagnon.

Justin Trudeau a aussi souligné qu'il s'attendait à ce que le soutien fourni par son gouvernement aux provinces se rende aux gens.

«Notre gouvernement a déjà fourni plus de 25 milliards de dollars aux provinces et aux territoires, notamment pour les aider à améliorer la ventilation dans les écoles et à se procurer de l'équipement de protection individuelle», a-t-il affirmé durant son point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage.