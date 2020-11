La présidente de Loto-Québec sort de son mutisme

La présidente de Loto-Québec est finalement sortie de son mutisme, hier, à la suite des révélations concernant le crime organisé au Casino de Montréal.

• À lire aussi: Mafia VIP au casino : Legault presse Loto-Québec de rendre des comptes

• À lire aussi: Le tapis rouge pour le crime organisé au Casino

• À lire aussi: Des shylocks tentent de profiter des joueurs dans les casinos

La grande patronne a accepté de donner une entrevue télévisée à TVA après avoir refusé de commenter au cours des derniers jours.

« On est préoccupés parce que pour nous, il est sûr et on prend tous les moyens à notre disposition pour éviter la présence du crime organisé dans les casinos », a dit Lynne Roiter. Elle a toutefois spécifié que comme le casino est un lieu public, il est impossible d’en interdire l’accès, sauf aux mineurs et à ceux qui perturbent les activités comme les prêteurs usuraires ou les tricheurs.

La présidente a aussi indiqué qu’à la suite de l’enquête baptisée « Manucure » sur les prêteurs au casino, des individus ont été expulsés. Selon sa compréhension, l’enquête interne n’a pas été arrêtée par la direction, mais l’information a été transmise au Service de police de la Ville de Montréal. Il n’y aurait toutefois pas eu de suites.

Fini les cadeaux

Cette sortie survient après plusieurs révélations embarrassantes. Ainsi, au cours des années 2014 et 2015, le Casino a donné de nombreux cadeaux à l’un des leaders de la mafia, Stefano Sollecito, qui ne se gênait pas pour appeler au casino et les réclamer.

« Je vous dis qu’aujourd’hui, ce type de conversation que vous avez [les appels du chef mafieux] ou ce type de privilège n’est plus offert à des gens qu’on a pu identifier comme étant reliés à des éléments de criminalité. »

À la même époque, il a reçu pour un total de 415 966 $ en chèques du casino selon des informations colligées dans le cadre de l’enquête Magot/Mastiff sur le crime organisé.

Un total de 17 chèques du casino lui ont été signés pour des gains allant de 355 $ à 100 000 $. En une seule journée, celui qui siégeait alors à la table de la mafia a reçu pas moins de quatre chèques différents.

« Un chèque est émis à un client sur confirmation d’un gain au cours de sa session de jeu », a expliqué Loto-Québec par voie de communiqué en refusant toutefois de parler spécifiquement de Sollecito.