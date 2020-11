Le «Black Friday» servira de test

Les prochains jours seront déterminants pour Québec, qui envisage déjà de resserrer les mesures de contrôle dans les commerces de détail en prévision du Boxing day.

«On ne se racontera pas d’histoire; la prochaine longue fin de semaine du Vendredi fou et du Cyber Lundi servira de test pour toute les décisions qui suivront. Si ça se passe mal, rien n’assure que les règles demeureront ce qu’elles sont présentement», a confié au Journal un des ténors l’industrie, sous le couvert de l’anonymat.

Questionné à propos du Boxing day, le premier ministre François Legault a admis jeudi être inquiet devant les comportements à risque de certains consommateurs. « Effectivement, j'ai certaines inquiétudes, a-t-il répondu. On me rapporte que dans certains centres d'achats, il y a du monde qui vont jaser en groupe, puis [qu’] ils ne respectent pas le deux mètres.»

La police en renfort

Pour l’instant, Québec n’envisagerait pas de forcer la fermeture des centres commerciaux pour éviter que les cohues les transforment en foyer de propagation de la Covid-19. Mais François Legault a dit réfléchir à la possibilité de recourir aux services de la police pour aider les propriétaires de centre commerciaux à faire respecter les règles sanitaires établies.

Un tel soutien de la police semblait hier n’avoir encore jamais été discuté avec l’industrie. « Il s’agit pour nous d’une avenue nouvelle, a indiqué le pdg du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin. Ce dernier juge préférable de consentir plus d’efforts au respect des mesures sanitaire que d’envisager la fermeture totale des centres, comme à Toronto.

Pour sa part, le Conseil canadien du commerce de détail dit comprendre l’inquiétude du gouvernement, tout en s’estimant confiant de l’efficacité des mesures de sécurité observées par ses membres.

Enfin, Ivanhoe Cambridge et Cadillac Fairview, deux importants propriétaires de centres commerciaux, se sont aussi dits attentifs à la situation et «prêts à déployer» l’ensemble des mesures que Québec pourrait encore juger nécessaires d’implanter pour protéger la santé de leurs clients et de leurs employés.