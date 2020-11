Le pianiste Stephan Moccio lance son album de Noël

Le compositeur Stephan Moccio vient de publier un album de Noël intitulé «Winter Poems».

L’artiste propose 14 morceaux classiques du temps des Fêtes interprétés au piano.

Ce musicien canadien est connu pour avoir composé de nombreux succès pour des artistes nord-américains.

On lui doit notamment «A new day has come» de Céline Dion ou «Wrecking Ball» de Miley Cyrus.

Il a également composé pour les Québécois Bruno Pelletier, Merc Hervieux et Annie Villeneuve.

Stephan Moccio a aussi été nommé aux Grammy pour le morceau «Earned it» du rappeur canadien The Weeknd.

Voyez son interprétation d’un des morceaux de l’album dans la vidéo ci-dessus.