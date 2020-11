Mariés depuis trois jours, ils se tuent en voiture pendant leur lune de miel

Un jeune couple qui passait sa lune de miel en Floride a perdu la vie dans une collision frontale cette semaine.

William «Rowdy» Harrell, 30 ans, et Blakley Harrell, 23 ans, s’étaient mariés en fin de semaine dernière.

Ils ont décidé d’aller profiter du soleil de la Floride et de passer leur lune de miel dans la région des Keys.

Peu après 21h30 mardi, ils ont été impliqués dans une collision frontale sur l’autoroute U.S. 1 près de Lower Matecumbe Key.

Selon les autorités, le véhicule conduit par M. Harrell aurait franchi la voie centrale de la route avant de heurter de plein fouet une camionnette qui arrivait en face.

Les jeunes mariés sont morts sur le coup selon The News & Observer.

Le conducteur de l’autre véhicule a été conduit à l’hôpital le plus proche pour soigner des blessures mineures, tandis que ses passagères, plus grièvement blessées, ont été évacuées vers d’autres établissements hospitaliers.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident.

Équipier en NASCAR

Le décès du couple a eu une forte résonnance dans la NASCAR où «Rowdy» Harrell était équipier.

«Nous sommes tous dévastés par la perte de Rowdy et Blakley», a dit le chef de la voiture 88 de l’écurie Hendrick Motorsports, Greg Ives, dans un communiqué.

«Ils formaient un couple charmant. On ne pouvait espérer une alliance plus parfaite. Rowdy était une personne si énergique. Il était le cœur et l’âme de notre équipe et nous gardait toujours motivés, quelles que soient les circonstances. Il aimait les gens et les gens l’aimaient en retour. Il nous manquera beaucoup. Nos pensées accompagnent les familles de Rowdy et Blakley.»