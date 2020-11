Mexique: record quotidien de contaminations au coronavirus

Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus, avec 12 081 cas détectés en une journée, pour un total de 1 090 675, ont annoncé les autorités sanitaires.

Lors des dernières 24 heures, 631 personnes ont succombé de la COVID-19, ce qui fait un total officiel de 104 873 décès, a-t-on précisé de même source.

C'est la première fois que ce pays dépasse le seuil des 12.000 cas de contamination par jour depuis le début de l'épidémie.

Il y a «une nouvelle augmentation (des contaminations), il y a là une alerte détectée» sur les deux dernières semaines, a dit en conférence de presse Ricardo Cortes, un responsable des autorités sanitaires.

L'augmentation a été nette notamment à Mexico, de l'ordre de 30% pendant la dernière semaine écoulée. Cela s'explique par un nouveau programme des autorités locales qui amplifie les opérations de test, a-t-il aussi précisé.

La capitale connaît un pic d'hospitalisations, passant en une semaine de 50% à 52% de lits occupés.

Bien que des restrictions soient maintenues sur diverses activités et que la majorité des employés du gouvernement et du privé travaillent à domicile, à Mexico, un plus grand nombre de personnes et de véhicules a été observé dans les rues ces derniers jours.

Le Mexique, peuplé de 129 millions d'habitants, est l'un des pays qui effectue le moins de tests (0,09 pour 1000 habitants), selon les estimations de l'Université d'Oxford le 15 novembre.