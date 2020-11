Santé Canada a procédé vendredi à un nouveau rappel de désinfectants.

La multiplication des désinfectants à main sur le marché depuis le début de la pandémie a mené à une augmentation proportionnelle du nombre de rappels.

Des dizaines de rappels ont été émis depuis mars pour ce produit devenu omniprésent dans les lieux publics.

Cette fois, c’est au tour des marques suivantes : Concept Manufacturing, PurGerme et The 101 Coast Distillery.

Pour les contenants «sani-soft sanitizing Skin Cleanser» de Concept Manufacturing, Santé Canada annonce que les énoncés de risque ne figurent pas sur l’étiquette. Il est aussi spécifié que le type d’éthanol technique utilisé n’est pas permis dans un produit désinfectant pour les mains.

Les désinfectants pour les mains et pour les surfaces de The 101 Coast Distillery Hand + Surface Sanitizer font l’objet d’un rappel pour les mêmes raisons évoquées plus haut.

Finalement, les contenants de 4 litres de la marque PurGerme contiennent du 1-propanol, un ingrédient médicinal jugé «inacceptable» par Santé Canada.