Plusieurs Québécois recevront l’Ordre du Canada

Janette Bertrand, Denise Filiatrault, Claude Meunier, mais aussi la femme d’affaires Liliane Colpron, sont parmi les personnalités québécoises qui font partie des 114 nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada.

La gouverneure générale Julie Payette a annoncé vendredi la nomination de huit compagnons, 21 officiers et 85 membres.

C’est au cours d’une cérémonie, dont la date n’a pas été communiquée, que les récipiendaires recevront leur prix, qui vise à reconnaître l’œuvre d’une vie, le dévouement exceptionnel d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

Parmi les récipiendaires, il y a des promotions au sein de l’Ordre. C’est le cas pour Janette Bertrand qui devient compagnon pour «sa constance inébranlable dans la création et la promotion de contenus culturels qui suscitent la réflexion sur une multitude d’enjeux sociétaux».

Denise Filiatrault se verra aussi attribuer le titre de compagnon, la plus haute distinction au sein de l’Ordre du Canada, «pour avoir travaillé sans relâche et avec rigueur au profit des arts de la scène en tant qu’actrice, réalisatrice, productrice et mentore».

L’ex-ministre fédérale Monique Bégin a aussi obtenu cette promotion de compagnon, tout comme l’ex-député du Manitoba William Blaikie ou le médaillé olympique Mark Roger Tewksbury.

Dans les personnalités qui deviendront officier, citons Claude Meunier (pour son humour et ses créations artistiques), l’avocat et juge François Rolland (contribution à la modernisation du système judiciaire québécois) et le Dr Guy Rouleau (excellence en soins cliniques et en recherche).

Parmi les 85 nouveaux membres, notons la présence du grand patron de CAE Marc Parent, de la femme d’affaires Liliane Colpron, du professeur Jacques Nantel, du cinéaste Gérard Raymond Le Chêne ou de Robert Godin derrière les Guitares Godin.

Il y a aussi Jean Marc Dalpé, Maria Labrecque-Duchesneau, Ella Yoelli Amir, Menka Nagrani, Alain Chartrand ou Christian Barthomeuf, qui a «inventé le cidre de glace et développé, en respectant la biodiversité agricole, une viticulture adaptée à l’hiver québécois».