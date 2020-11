Saint-Joseph-du-Lac aura sa digue

Soulagement à Saint-Joseph-du-Lac dans les Laurentides qui, une fois les autorisations obtenues, ainsi que le financement des autres paliers de gouvernement, ira de l'avant avec un appel d'offres, probablement d'ici la fin de l'année, pour la construction d’une digue dans le secteur du ruisseau Perrier.

La digue sera dans un premier temps végétalisée, 25 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'une longueur d'environ 850 mètres. Dans le futur, cette même digue serait renforcée et rehaussée au-delà de 25 mètres.

Le maire de l'endroit Benoît Proulx rencontré vendredi à l'hôtel de ville explique qu'à ce jour, sa municipalité était la seule à être dépourvue de tout ouvrage pour se protéger des inondations.

D'ailleurs, la députée Sylvie D'amour a écrit au premier ministre Legault, il y a environ deux semaines, en plaidant l'urgence d'intervenir pour sécuriser plusieurs milliers de résidences et de commerces.

Le maire précise pourquoi il est si stratégique de construire la digue afin de protéger la municipalité des inondations.

«Nous sommes en montagne et l’eau de ruissellement descend à peu près toute l’année, prend le cours d’eau Perrier pour aller se jeter dans le lac des Deux Montagnes. Quand il arrive des niveaux d’eau comme en 2017 et 2019, l’effet contraire se produit. L’eau remonte le cours d’eau et vient nous inonder», appuie Benoit Proulx.

Pour sa part, la municipalité voisine de Pointe-Calumet a quant à elle déjà procédé à la reconstruction d'une digue en 2018. Des travaux sont toujours en cours.