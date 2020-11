Un homme de 25 arrêté après un délit de fuite à Lachute

Un homme de 25 ans a été arrêté après un délit de fuite qui s’est terminé avec plusieurs collisions, vendredi après-midi, à Lachute, dans les Laurentides.

Vers 16 h, des patrouilleurs de la MRC d’Argenteuil ont repéré un véhicule qui filait à 150 km/h en direction ouest sur l’autoroute 50.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) se sont mis à ses trousses, mais le conducteur a accéléré au lieu de s’immobiliser. Il a continué sa route en faisant des dépassements par la voie d’accotement et d’autres manœuvres dangereuses.

Il a pris la sortie 252, en direction de Lachute, et a éventuellement dû s’engager sur le chemin Steynerville, où d’autres agents de la SQ l’attendaient avec un «hérisson à pointe creuse», un genre de tapis de clous qui permet de libérer l’air des pneus.

Le jeune homme a circulé sur le tapis à clou, mais a tout de même pris la route 158, qui devient la rue Principale à Lachute. C’est alors qu’il est entré en collision avec un autre véhicule au coin de la rue Wilson et de la 148.

Après cette première collision, l’homme a foncé sur deux autres véhicules. Sans autre issue, il est sorti de son véhicule et a pris la fuite à pied, avant d’être rattrapé à la course par les agents.

Personne n’a été blessé lors de cette escapade. Le jeune homme était seul à bord.

Il sera accusé de délit de fuite, de conduite dangereuse et de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Il demeurait détenu et comparaîtra en cour demain.

La scène était toujours supervisée tard en soirée par des enquêteurs en reconstitution de la SQ.