COVID-19: Mise en place d'un couvre-feu à San Francisco

La ville américaine de San Francisco a annoncé la mise en place d'un couvre-feu et d'autres restrictions à partir de lundi en raison d'une recrudescence des cas de coronavirus.

Les commerces non-essentiels seront fermés et les rassemblements interdits de 22h jusqu'à 5h le lendemain, une mesure qui restera en vigueur jusqu'au 21 décembre, a annoncé samedi le maire London Breed.

• À lire aussi: COVID-19: Los Angeles interdit temporairement la plupart des rassemblements

Aussi, certains commerces dont l'activité se déroule en espace fermé sont-ils obligés de réduire le nombre de clients voire de fermer à partir de dimanche après-midi, a ajouté le maire.

Le comté de San Mateo près de San Francisco est lui aussi concerné par les mêmes mesures.

«Je ne sais pas comment être plus direct. Ce sont les temps les plus dangereux que nous affrontons pendant cette pandémie», a écrit M. Breed sur Twitter. «Ne voyagez pas et ne vous rassemblez pas. Nous devons mettre ça sous contrôle et ne pouvons pas laisser les choses continuer à ce rythme».

Après avoir fermé ses bars et restaurants mercredi, Los Angeles a adopté vendredi une série de restrictions valables jusqu'au 20 décembre. La plupart des rassemblements publics et privés sont ainsi interdits pour trois semaines. Ces mesures ne concernent pas les offices religieux et les manifestations.

La Californie a imposé la semaine dernière le couvre-feu sur la plupart de son territoire, mais San Francisco n'avait pas alors été concerné.

Les Etats-Unis comptent 13 millions de cas de COVID-19, pour près de 265.000 décès, les bilans les plus lourds dans le monde.