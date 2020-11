Des lutins du père Noël répandent la magie en Beauce

Une famille de la Beauce prend les moyens pour faire opérer la magie de Noël et s’assurer que les enfants ne soient pas oubliés cette année.

La famille Doyon-Boulanger se fait un devoir d'être les lutins du père Noël cette année pour apporter un peu de bonheur aux gens qui viendront porter leur lettre qui sera adressée au père Noël.

Ils ont installé une boîte aux lettres ancestrale située sur leur terrain au 1458 13e rue, située à Saint-Côme-Linière.

«C’est une boîte aux lettres qu'on a trouvée aux États-Unis lors d'un séjour en vacances. Puis, on s'est dit d'utiliser le concept qui était simplement écrit dessus d'envoyer une lettre au père Noël pour essayer de mettre un petit peu de joie dans cet hiver qui va peut-être être un petit peu plus triste que les autres normalement», explique Jonathan Doyon.

À défaut de voir le père Noël au centre commercial, vous devenez le père Noël d'un jour!

«Moi et mon chum, on a vu les enfants passer dans la vitre, puis on était nous-mêmes des enfants, on sautait et on riait. Non, vraiment, le sentiment est indescriptible», raconte Kim Boulanger.

Les Boulanger-Doyon vont répondre à chacune des lettres, une tâche importante, mais qui en vaut la peine.

«On a décidé de prendre le défi. On va prendre ça comme ça va venir, puis si on peut rendre les enfants heureux, c'est juste ça l'important», ajoute Mme Boulanger.

Leurs garçons, des jumeaux âgés de 8 ans, donnent également un coup de main.