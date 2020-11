Gestion de l’offre: Ottawa précise les montants pour dédommager les producteurs agricoles

Lourdement touchés par les récents accords de libre-échange, les producteurs laitiers recevront le reste de l'aide fédérale qui leur a été promise en trois ans plutôt qu'en sept. Quant aux producteurs de volailles et d’œufs, après plusieurs mois d’attente, ils connaissent maintenant le montant auquel ils auront droit.

La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a fait ces annonces samedi après-midi, entourée de différents représentants de l’industrie.

Il a été confirmé que les producteurs de lait se départageront une somme de 468 millions $ d’ici à mars 2021 afin de compenser les pertes engendrées par l'Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe et l’Accord Trans-Pacifique, dans lesquels le système de gestion de l'offre a été mis à mal.

Ils recevront 469 millions $ pour 2021-2022, puis un autre 468 millions $ pour 2022-2023.

En août 2019, quelques semaines avant le déclenchement des élections, la ministre Bibeau avait annoncé en grande pompe que les producteurs laitiers seraient dédommagés à la hauteur de 1,75 milliard $.

Avec les précisions annoncées samedi, l’aide gouvernementale s’élèvera finalement à 2 milliards $ lorsqu’elle sera entièrement distribuée dans trois ans, s’est félicitée la ministre Bibeau.

«Ça fait longtemps qu’on attendait [cette annonce], mais là, c’est attaché. C’est sûr qu’on aurait mieux aimé qu’il n’y ait pas de [compromis] sur la gestion de l’offre, mais maintenant, c’est fait», a ajouté Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada, qui est satisfait de l’entente.

«Les producteurs vont pouvoir investir pour compétitionner avec ces importations qui se retrouvent déjà sur nos tablettes», a-t-il expliqué.

Selon les Producteurs laitiers du Canada, 18 % de ce que nous produisons actuellement sera remplacé par du lait venu de l'étranger d’ici 2024.

Producteurs d’œufs et de volailles

Ils ne sont pas les seuls à souffrir des derniers traités internationaux. Les 4900 producteurs de volailles et d’œufs, qui bénéficient aussi d’un système de gestion de l’offre, réclamaient également des compensations à la suite de ces traités internationaux.

La ministre fédérale de l’Agriculture a fait savoir samedi que 691 millions allaient être mis sur la table pour eux sur un horizon de 10 ans. Cet appui financier, qui prendra la forme de programme d’investissement et d’aide à la mise en marché, arrive plus d’un an après les premières annonces pour les fermes laitières.

«Les producteurs de lait subissent des impacts depuis plus longtemps. [...] Et bien évidemment, la COVID est venue retarder nos plans», a défendu la ministre Bibeau pour expliquer ce délai.

Elle a aussi réitéré son engagement à venir en aide aux transformateurs de produits sous gestions de l’offre, mais aucun échéancier n’a été avancé.

Promesse

D’autres annonces devraient aussi avoir lieu prochainement dans ce dossier puisqu’aucun des montants dévoilés samedi ne couvre les pertes que subiront les agriculteurs à cause de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le nouvel ALÉNA.

Le gouvernement Trudeau a promis que ce traité, obtenu à la suite d’intenses négociations avec l’administration Trump, sera le dernier à céder des parts d’un marché sous gestion de l’offre.

«Notre engagement est ferme: aucune autre part de marché sous gestion de l’offre ne sera sacrifiée par notre gouvernement dans les accords commerciaux à venir», a insisté Marie-Claude Bibeau.