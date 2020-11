Les libéraux en terrain majoritaire

Si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, les libéraux formeraient probablement un gouvernement majoritaire. C’est ce que laisse croire en tout cas un récent sondage dans lequel le parti de Justin Trudeau devance les conservateurs de six points à l’échelle du pays.

Dans le dernier coup de sonde de la firme Abacus Data, la formation politique du premier ministre pointe à 36 %, alors que le parti d’Erin O’Toole suit avec 30 % d’appuis.

Pour les conservateurs, il s’agit d’un recul par rapport aux dernières élections, en 2019, quand le parti avait récolté plus de 34 % des voix, 1 % de plus que les libéraux, qui avaient alors perdu leur majorité au Parlement.

Si les intentions de vote disent vrai, ils peuvent aujourd’hui espérer la reconquérir.

C’est que le parti de Justin Trudeau a repris la tête dans les régions du pays qui lui avaient fait défaut en 2019. En Colombie-Britannique, là où les conservateurs avaient obtenu 8 % de plus qu’eux l’an dernier, les libéraux mènent actuellement par six points. En Ontario, ils ont creusé leur avance depuis un an, l’opposition officielle étant désormais devancée de 12 points.

Libéraux en tête au Québec

Au Québec, les libéraux sont relativement stables avec 35 % d’appuis, eux qui avaient convaincu 34 % des électeurs de la Belle Province en octobre de l’année dernière. Par contre, là encore, l’écart semble s’accentuer avec leur plus proche adversaire, le Bloc québécois.

Le parti d’Yves-François Blanchet, qui avait fait 33 % au Québec lors du dernier scrutin, enregistre un léger recul, selon ce sondage d’Abacus Data dans lequel 29 % des répondants québécois disent soutenir le Bloc.

Avec 18 % des intentions de vote au Québec, Erin O’Toole ferait à peine mieux que l'ancien chef conservateur Andrew Scheer.

Le NPD de Jagmeet Singh, qui ne compte plus qu’un député au Québec, passe sous la barre des 10 %, alors qu’il est bon troisième à l’échelle canadienne avec 16 %.

Le parti de gauche, qui a la balance du pouvoir aux Communes, a permis d’éviter à deux reprises la tenue d’élections cet automne, alors que conservateurs et bloquistes, eux, étaient prêts à faire tomber le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, notamment dans la foulée de l’affaire WE Charity.

Taux de satisfaction en hausse

Ce scandale fait aujourd’hui moins de bruit à Ottawa et le premier ministre pourrait être tenté de déclencher lui-même une élection au printemps ou même dès cet hiver, galvanisé par les bons sondages.

Il faut dire que la pandémie semble avoir redoré son image au sein de l’électorat. Toujours selon l’enquête d’opinions d’Abacus Data, 48 % des Canadiens sont satisfaits de son gouvernement contre 35 % qui désapprouvent son action: des chiffres qui sont littéralement inversés par rapport à octobre 2019.

Ce sondage a été réalisé auprès d’un panel de 2912 électeurs entre le 16 et le 24 novembre.