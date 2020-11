Manifestation pour la défense du français à Montréal

Le Mouvement des jeunes souverainistes (MJS) et Accent Montréal organisent une manifestation samedi après-midi pour la défense de la langue française à Montréal.

« La réalité est qu’à Montréal, on peut parler français, mais on doit parler anglais. Le fait d’être francophone est en train de devenir un désavantage », a fait savoir dans un communiqué Catherine Masse, une militante.

Pour certains Montréalais, la Ville doit agir pour la protection du français, qui devient de plus en plus optionnel.

« Il est absurde que la métropole du Québec ne possède même pas de politique officielle en matière de langue française. Il n’y a pas que le gouvernement du Québec qui doit agir. La Ville de Montréal doit créer un conseil de la langue française sans plus tarder ! », a ajouté la porte-parole d’Accent Montréal, Sabrina Mercier-Ullhorn.

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, s’est engagé cet été à déposer un projet pour la défense de la langue française.

Une proposition qui ne semble pas convaincre tout le monde:

« D’un côté, on promet une grande réforme de la loi 101 depuis deux ans. De l’autre, le gouvernement Legault injecte plus de 750 millions de dollars de fonds publics dans des projets bénéficiant au cégep Dawson et à l’université McGill. Pendant ce temps, nos cégeps francophones manquent de tout », a affirmé dans le communiqué Isma Mimouni-Michaud, étudiant.

Le point de départ de la manifestation se fera à 13 h à la place Vauquelin, à proximité de l’hôtel de ville de Montréal.