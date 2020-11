Sommet de cas quotidiens au Québec et l’Ontario demeure au-dessus des 1800 infections

Le Québec a annoncé samedi un sommet de cas quotidiens depuis le début de la crise sanitaire avec 1480 nouvelles infections, alors que l’Ontario a rapporté pour une deuxième journée consécutive plus de 1800 cas.

Les deux provinces ont de plus ajouté à elles seules 66 décès au total, samedi, à 26 jours de Noël. Le pays franchira la barre psychologique des 12 000 morts ce week-end.

Ainsi, le Québec compte désormais 139 643 cas au total et a franchi la triste marque des 7000 décès (7021), en ajoutant 37 fatalités, dont 10 survenues au cours des 24 dernières heures.L’Ontario avait inscrit un record vendredi avec 1855 cas. Elle en a recensé 1822, samedi, ainsi que 29 morts de plus, portant ses données cumulatives à 113 038 infections et à 3624 décès.En fin de matinée, le pays comptabilisait 362 366 cas (+3302) et 11 960 décès (+66).

La situation au Canada:

Québec: 139 643 cas (7021 décès)

Ontario: 113 038 cas (3624 décès)

Alberta: 53 105 cas (519 décès)

Colombie-Britannique: 30 884 cas (395 décès)

Manitoba: 15 632 cas (280 décès)

Saskatchewan: 7691 cas (44 décès)

Nouvelle-Écosse: 1266 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 477 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 331 cas (4 décès)

Nunavut: 159 cas

Île-du-Prince-Édouard: 70 cas

Yukon: 42 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 362 366 cas (11 960 décès)