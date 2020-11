Une adolescente prédit à la perfection le résultat des élections américaines

Prédire le gagnant des dernières élections présidentielles américaines n’était pas une chose facile, mais prédire à la perfection la couleur des 50 états américains relève de l’exploit.

C’est pourtant ce qu’une élève de huitième année du Wisconsin a réalisé, soit l’équivalent d’une étudiante de secondaire 2 au Québec.

• À lire aussi: Trump dit qu'il quittera la Maison-Blanche si la victoire de Biden est confirmée

• À lire aussi: Expulsés par Trump, les migrants mexicains attendent Biden

• À lire aussi: Les Américains «n'accepteront pas» le non-respect des résultats du scrutin, dit Biden

Grace, élève à la «DeForest Middle School», a réussi à savoir quel état serait démocrate et républicain lors de l'élection de novembre.

Un diplômé de l’université du Wisconsin à Madison invitait la population d’y aller de ses prédictions en vue des présidentielles. Plus de 10 000 personnes se sont prêtées au jeu et seulement quatre d’entre elles ont eu la note parfaite. Personne n’avait réussi à réaliser cet exploit lors de l'élection de 2016.

«J’ai fait quelques recherches sur le sujet et j’ai réussi à savoir quels états allaient être bleus et quels états allaient être rouges, racnte Grace. Je suis devenue très compétitive et j’ai tout fait pour gagner.»

La jeune participante affirme qu’elle ne s’intéressait pas du tout à la politique américaine avant le début du concours et ne croyait qu’elle avait une chance de gagner.