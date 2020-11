Demi-finales en MLS: le Revolution causera-t-il une autre surprise?

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre causera-t-il une autre surprise cet après-midi?

Après avoir muselé la meilleure équipe de la saison, l’Union de Philadelphie, la semaine dernière, la troupe de Bruce Arena tentera cette fois d’éliminer l’Orlando City SC en demi-finales de l’Est.

Voyez cet affrontement à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 14h30.

Le Revolution est certes négligé, mais il est sur une lancée grâce à l’apport de ses meilleurs joueurs. Jusqu’ici dans les séries, Carles Gil a récolté un but et deux passes, Gustavo Bou compte un but et une passe et Adam Buksa a marqué une fois.

De son côté, l’Orlando City SC a perdu deux éléments importants dans sa victoire aux tirs au but contre le New York City FC au premier tour, le week-end dernier.

Le gardien Pedro Gallese et le défenseur Ruan ont tous deux écopé de deux cartons jaunes et sont donc suspendus.