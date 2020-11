Elle survit après avoir reçu un poteau dans son pare-brise

Une automobiliste de l’État de l’Alabama a évité la mort de justesse.

Melissa Corbin s’était engagée sur l’autoroute en direction de la municipalité de Birmingham lorsqu’un poteau de trois pieds a violemment percuté le pare-brise de sa voiture.

«J’ai été vraiment chanceuse, raconte-t-elle. J’avais de la vitre dans ma bouche! Une chance que je portais des lunettes de soleil, car il y avait des éclats de vitre dans mes lunettes!»

La victime de cet accident croit que ce poteau provenait d’un camionneur, qui n’avait pas attaché correctement sa cargaison.

«Je vais bien, mais la personne qui conduisait ce camion devrait savoir qu’il a pratiquement tué quelqu’un, a-t-elle lancé. J’espère qu’il fera plus attention à l’avenir pour ne pas que ça se reproduise.»

Selon une étude, plus de 200 000 accidents ont été causés par des débris aux États-Unis lors des quatre dernières années. Ces collisions ont blessé 39 000 personnes et ont provoqué plus de 500 décès.