EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN 5h50

PLANÉTAIRE

Cas: 62 336 859

Morts: 1 454 012

Rétablis: 39 898 653

ÉTATS-UNIS

Cas: 13 246 769

Morts: 266 074

Rétablis: 5 024 365

CANADA

Québec: 139 643 cas (7021 décès)

Ontario: 113 038 cas (3624 décès)

Alberta: 54 836 cas (524 décès)

Colombie-Britannique: 30 884 cas (395 décès)

Manitoba: 16 118 cas (290 décès)

Saskatchewan: 7888 cas (45 décès)

Nouvelle-Écosse: 1280 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 481 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 333 cas (4 décès)

Nunavut: 159 cas

Île-du-Prince-Édouard: 72 cas

Yukon: 45 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 364 805 cas (11 976 décès)

6h23 | Réouverture des commerces et restaurants le 3 décembre en République tchèque

Le gouvernement tchèque a annoncé dimanche la réouverture des commerces, restaurants et musées pour le 3 décembre dans tout le pays, où l'épidémie de nouveau coronavirus continue de ralentir.

6h04 | Injuriés comme jamais

Des déneigeurs croient être victimes de la tension accumulée durant la pandémie, alors qu’ils reçoivent un nombre jamais vu de messages haineux à leur endroit après seulement une première chute de neige.

5h40 | Le report des JO de Tokyo va coûter 2,5 milliards de dollars supplémentaires

Le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo-2020, en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait coûter 2,5 milliards de dollars supplémentaires par rapport au budget initial de 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 15%, a révélé dimanche un quotidien japonais.

5h39 | Belgique: 20 arrestations après une manifestation contre le couvre-feu

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées samedi soir après une marche qui a rassemblé 500 manifestants à Liège (est de la Belgique) contre le couvre-feu nocturne instauré pour enrayer la pandémie de coronavirus, a annoncé dimanche la police locale.

5h31 | Inacceptable d’attendre jusqu’en septembre pour être vaccinés, dit PSPP

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, considère qu’il est inacceptable que la majorité des Canadiens, et donc des Québécois, doivent attendre au moins septembre 2021 pour être vaccinés.

5h03 | La COVID envahit une famille de 10

Ce qu’une mère de huit enfants redoutait après s’être vu refuser l’école virtuelle est finalement arrivé : la COVID-19 a contaminé presque toute la famille et la prive de revenu depuis plus d’un mois.

4h59 | En Allemagne, des marchés de Noël fermés mais ouverts quand même

Neige artificielle, vin chaud, confiseries à volonté et musique kitsch: au marché de Noël de Landshut, au sud de l'Allemagne, l'essentiel est là, mais il faut venir le chercher en voiture.

2h23 | Plus de 1300 Britanniques mal diagnostiqués après une erreur de laboratoire

Plus de 1300 tests positifs ont été jetés au Royaume-Uni après la découverte d’une erreur de laboratoire, a indiqué un rapport paru samedi.

1h40 | Un passeport numérique COVID-19 bientôt nécessaire pour voyager?

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé cette semaine la création d’un passeport numérique qui pourra indiquer si un passager a été vacciné contre la COVID-19.

0h46 | À New York, des oeuvres d'art se glissent dans les vitrines des magasins désertés

À New York, des artistes ont investi les vitrines vides et les locaux de magasins ayant dû fermer à cause de la pandémie, une façon pour eux de gagner en visibilité tout en revitalisant des rues commerçantes abandonnées.