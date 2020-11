Fermeture du café Pacefika

Le café Pacefika au centre-ville de Montréal a décidé de fermer ses portes pour se concentrer sur le commerce en ligne et la torréfaction du café hawaiien puisque la pandémie a considérablement réduit l’achalandage.

Il s’ajoute à la longue liste d’établissements qui doivent mettre la clef sous la porte à Montréal.

«Pour nous c’est vraiment la marche à suivre vu que les temps sont incertains. Quand on sera prêt et que la situation sera meilleure avec toute cette pandémie, on va faire la réouverture. Pour vous dire, nous avons gardé tout notre équipement. Suffit simplement d’avoir un nouveau local», explique le gérant du café Pacefika Rachid Menteti.

Le café Pacefika est annexé à la clinique santé Meraki, ainsi les clients et les patients partagent l’espace. Les propriétaires du café sont aussi médecins à la clinique.

«Tous nos profits vont à cette organisation. Tout est lié, on a ouvert le café pour avoir de l’argent pour le centre Meraki. Puis on a la clinique d’un côté et le café d’un côté. Il y a beaucoup de précautions à prendre de notre côté si on veut ouvrir. Ils le font déjà du côté de la clinique. Et c’était simplement une décision plus sage de mettre ça en "stand-by" et de se concentrer sur les ventes en ligne et la torréfaction», dit M. Menteti.

Le café Pacefika débutera sous peu à torréfier du café venant d’Hawaii qui fait leur réputation.

Du café, des accessoires à café et du chocolat Peace By Chocolate seront vendus au www.pacefika.com.