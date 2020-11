La cause du décès de Sean Connery dévoilée

La mort du légendaire acteur Sean Connery a bouleversé le monde. Un mois plus tard, la cause du décès de l’interprète de l’agent 007 a finalement été dévoilée.

Sean Connery est décédé le 31 octobre dernier des suites d’un problème cardiaque et d’une pneumonie, selon le certificat de décès consulté par le site américain TMZ.

Dans les documents officiels, on apprend que les causes officielles sont la fibrillation auriculaire et un arrêt respiratoire causé par la pneumonie.

L’acteur écossais a été le premier à incarner le célèbre espion qu’il a joué dans sept films.