Le Grand sapin de Saint-Justine illuminé dès lundi

Pour une 13e année, le Grand sapin de Sainte-Justine s'illuminera progressivement dès lundi, à la fois pour recueillir des dons et mettre de la lumière dans les yeux des enfants malades.

• À lire aussi: Céline Dion réitère son soutien à Sainte-Justine

Comme à l'habitude, les Québécois peuvent faire un don afin de permettre d'allumer une lumière de plus dans le sapin, qui doit être complètement illuminé d'ici le 10 décembre. Chaque don de 5 $ équivaut à une lumière de plus qui brillera dans la nuit.

Grâce à des campagnes de financements menés dans les dernières semaines, quelques 60 000 lumières dans le bas du sapin s'allumeront dès lundi soir, a précisé l'une des ambassadrices de la campagne, la chanteuse Marie-Ève Janvier, en entrevue à TVA Nouvelles dimanche.

«Le grand sapin sert à illuminer les yeux des enfants et des familles qui vont passer le temps des fêtes à l'hôpital Sainte-Justine», a plaidé Mme Janvier, qui a déjà passé bien du temps à Sainte-Justine auprès de son frère malade, lorsqu'elle était enfant.

Selon elle, au-delà des fonds amassés par la Fondation du CHU Sainte-Justine, le Grand sapin à un effet certain sur le moral des enfants. «C'est du concret. De voir de jour en jour de plus en plus de petites lumières s'allumer jusqu'en haut du grand sapin [...] Ç'a un impact immense», a affirmé l'ambassadrice, qui partage ce rôle avec Guy A. Lepage, Julie Snyder et Sébastien Diaz.

«De sentir du support de ta famille, de tes amis, mais aussi de gens que tu ne connais même pas et qui sont sensibles à ce que tu es en train de vivre, ça fait toute la différence», a-t-elle ajouté.