Des stations de mesure de qualité de l'air seront déployées dans l'est de Montréal

Des nouvelles stations d'échantillonnage pour évaluer la qualité de l'air dans l'est de Montréal seront déployées dès 2021, notamment pour mesurer les émissions d'arsenic.

Plus de 800 000 $ seront investis par la Ville pour les déployer et les opérer, a indiqué lundi la mairesse de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles et responsable de l’Est de Montréal au comité exécutif, Caroline Bourgeois.

L'entreprise CCR est l'une des sources de ces émissions d'arsenic, qui dépassent les normes provinciales.

La qualité de l'air dans l'est de l'île est un enjeu depuis des années en raison du passé industriel de ce secteur.

Dans son bilan 2019, le Réseau de surveillance de la qualité de l’air notait cependant une amélioration générale de celle-ci dans l'est de Montréal.

Entre 2000 à 2019, «les principaux polluants émis par les activités industrielles, le chauffage au bois et le transport sont en forte baisse soit le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les particules fines alors que l’ozone est en hausse», peut-on lire dans le bilan.

La qualité de l'air s'est améliorée durant la pandémie également.