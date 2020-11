«Je regrette toujours d’avoir trompé ma femme», dit Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne regrette d'avoir trompé sa femme en 2016. Le chanteur a eu une aventure avec une coiffeuse et le couple s'est brièvement séparé avant de se réconcilier quelques mois plus tard.

Dans une nouvelle entrevue pour le magazine GQ, l'ancienne vedette du groupe Black Sabbath admet qu'il regrette toujours son infidélité.

«J'ai fait des choses assez scandaleuses dans ma vie, mais je regrette d'avoir trompé ma femme. Je ne le fais plus. J'ai eu une bonne prise de conscience et j'ai de la chance qu'elle ne me quitte pas. Je n'en suis pas fier. J'étais furieux contre moi-même, et je lui ai brisé le cœur.»

Sharon et Ozzy Osbourne planifient maintenant leur 40e anniversaire de mariage en 2022, après avoir connu une année difficile.

Le chanteur a annoncé publiquement qu'il avait la maladie de Parkinson lors d'une interview conjointe avec sa femme pour Good Morning America en janvier, où il a dévoilé que les médecins lui avaient révélé en 2018 qu'il était atteint de cette maladie.

«C'est Parkin II, qui est une forme de la maladie de Parkinson, avait expliqué la gérante et épouse de la vedette. Il y a tellement de types différents de la maladie de Parkinson. Ce n'est en aucun cas une condamnation à mort, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. C'est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée, puis une très mauvaise journée.»