La Ville de Québec veut offrir un spectacle virtuel le 31 décembre

Régis Labeaume dit plancher sur l’organisation d’un spectacle virtuel, le soir du 31 décembre, qui servirait un double objectif : égayer les gens et faire la promotion de la capitale pour attirer des touristes en janvier.

La mairie de Québec et le Festival d’été de Québec avaient déjà confirmé qu’ils avaient fait une croix sur les festivités du Nouvel An sur la Grande Allée, afin d’éviter tout rassemblement en raison des règles sanitaires actuelles.

Le festival Toboggan n’aura donc pas lieu. En revanche, un spectacle en ligne pourrait prendre le relais afin d’animer la dernière soirée de l’année 2020.

«La réflexion (qu’on fait) : Est-ce que ça vaut la peine d’investir dans un spectacle qui serait retransmis d’une façon ou d’une autre? Je pense que les plateformes internet sont rendues très performantes», a indiqué le maire Labeaume lundi matin.

Un tel spectacle virtuel servirait aussi les fins de la mairie qui veut mettre l’accent sur les beautés de la capitale et sur ses «activités réconfortantes» offertes dans le contexte de la pandémie.

«On veut montrer aux gens du Québec que ça va être agréable, avec une petite famille. On va essayer de les attirer dans nos hôtels. Deux-trois jours, ça va valoir la peine. Moi, je suis vraiment là-dessus. On essaye, on essaye fort», a ajouté le maire de Québec.

«Les hôtels en ont besoin puis en même temps, je pense que les familles se cherchent du divertissement. L’idée d’investir dans un show du 31 décembre, ce serait basé sur le fait de faire connaître Québec (...) On le voit comme un outil promotionnel», a-t-il précisé lors d’un plénier à l’hôtel de ville.