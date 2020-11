La Ville de Trois-Rivières officialise l’arrivée de l’ECHL

La Ville de Trois-Rivières accueillera officiellement une équipe de la Premier AA Hockey League (ECHL) à compter de la saison 2021-2022.

Trois-Rivières et Deacon Sports and Entertainment (DSE) ont en effet finalisé une entente pour l’occupation du nouveau Colisée de Trois-Rivières pour les cinq prochaines années. L’entente est assortie de deux options de renouvellement de même durée liant du coup les deux parties durant une période potentielle de 15 ans.

Le conseil de ville avait entériné, en juillet, une entente de principe entre les deux clans.

«Le Colisée hébergera un produit sportif unique au Québec, a commenté le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, dans un communiqué. L’arrivée du hockey professionnel en sol trifluvien générera d’importantes retombées économiques, de la notoriété pour la Ville et de la fierté pour la population.»

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Marc-André Bergeron, qui a été l’un des principaux artisans de la mise en place de cette équipe, sera vice-président et directeur général. L’ex-président des Alouettes de Montréal et du Rocket de Laval Mark Weightman a été nommé président et chef de la direction, tandis que Hugo Bernier sera le directeur des partenariats corporatifs.