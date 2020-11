Labeaume est déçu et inquiet de la hausse des crimes haineux à Québec

Régis Labeaume se désole de la hausse du nombre de crimes haineux dans la capitale, un phénomène qui découle, selon lui, de la mouvance conspirationniste et complotiste.

• À lire aussi: Hausse des crimes haineux à Québec

Mis au parfum des nouvelles données publiées par Statistique Canada – lesquelles révèlent que la Ville de Québec affiche le quatrième taux le plus élevé au pays par 100 000 habitants – le maire Labeaume s’est dit « extrêmement déçu » mais « malheureusement pas surpris » des chiffres dévoilés pour l’année 2019.

«C’est plate et c’est inquiétant. Mais je pense que c’est dans la mouvance de toutes ces histoires de conspirationnisme et de complotisme. Il y a des gens qui attisent la haine sur un paquet d’affaires et ça crée un environnement au total haineux et évidemment, la résultante, c’est que c’est encore plus haineux sur la différence», a-t-il réagi, lundi, en marge d’un point de presse.

«Il y a une mouvance, il ne faut pas se le cacher, a-t-il insisté. Cette haine-là, elle a été alimentée énormément aux États-Unis. [Chez-nous], il y a des groupes et des individus qui ont copié cette espèce d’environnement-là délétère et malsain. C’est ça que ça donne aujourd’hui», a-t-il opiné.

La Ville de Québec, dit-il, a également du «travail à faire» là-dessus. «Normalement, ce n’est pas notre job mais on va le faire», a déclaré le maire Labeaume, rappelant que son administration avait embauché une spécialiste du vivre-ensemble pour coordonner son action sur le terrain.

«On est très contents d’avoir Iréna Harris avec nous qui est à l’œuvre. On travaille fort actuellement avec les communautés autochtones, concernant le racisme systémique. Iréna est à pied d’œuvre chez les communautés afro-québécoises. On travaille fort là-dessus.»

Explications du chef de police

Le chef du Service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon, a un peu plus tard tenté d’expliquer la hausse, lundi après-midi, alors qu'il participait à un comité plénier à l'hôtel de ville. Il a souligné que depuis quelque temps, les policiers sont tenus de signaler tout incident à caractère haineux.

Il y a maintenant une case à cocher dans les rapports de police, ce qui n'était pas le cas auparavant. « Ça peut expliquer une partie des augmentations, puisque maintenant ils sont tous déclarés, qu'ils soient fondés ou non », a-t-il relativisé.

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin