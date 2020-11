Le déficit fédéral bondit à un record de 381,6 milliards $

Le fédéral annonce une panoplie de nouvelles dépenses qui feront bondir le déficit à un record de 381,6 milliards $ cette année, soit près de dix fois celui affiché l’an dernier. Et c’est sans compter jusqu’à 100 milliards $ de plus pour stimuler l'économie après la pandémie.

«Nous allons continuer d’appuyer les Canadiens pendant cet hiver difficile (...) Et nous avons aussi, pour le printemps, un plan pour la relance économique post-COVID-19», a dit la vice-première ministre Chrystia Freeland en présentant son énoncé économique de l’automne.

Son gouvernement annonce 25,1 milliards $ en nouvelles mesures de soutien pour lutter contre la pandémie. Cette somme comprend notamment des fonds pour améliorer la ventilation dans les immeubles publics et pour les familles d’enfants de moins de six ans.

Le gouvernement a d’ores et déjà dépensé 322 milliards $ en mesures d’aide directes pour lutter contre la pandémie, dont 81,6 milliards $ uniquement en Prestation canadienne d’urgence (PCU). Pas moins de 8,9 millions de personnes en ont bénéficié.

À ce rythme, et si la résurgence de la COVID-19 forçait l’imposition de restrictions plus strictes, le déficit pourrait même gonfler davantage pour atteindre un sommet de 398,7 milliards $, selon le scénario le plus pessimiste présenté par le ministère des Finances.

Se voulant rassurante, la ministre Freeland souligne que le Canada peut se permettre de telles dépenses, compte tenu des taux d’intérêts très bas.

«Les coûts associés au service de la dette fédérale, par rapport à la taille de notre économie, restent à leur niveau le plus bas depuis 100 ans», dit-elle. «Les dépenses du Canada sont prudentes et réfléchies», insiste-t-elle.

Tout pour l’emploi

La ministre explique que nous faisons face au «choc économique le plus grave que nous avons connu depuis la Grande Dépression». Conséquemment, son gouvernement ne freinera pas les dépenses tant que les Canadiens privés de travail par la pandémie ne seront pas retombés sur leurs pieds.

Ainsi, le plan de relance prendra fin quand le taux d’emploi global, le niveau de chômage et les heures totales travaillées dans l’économie, entre autres indicateurs, seront revenus à leur niveau pré-pandémie.

À ce jour, près de 80% des emplois perdus au début de la crise ont été récupérés, mais ce chiffre pourrait encore varier en raison de la sévérité de la deuxième vague de COVID-19.

Pour doper la relance économique dès qu’un vaccin sera distribué, Ottawa investira 70 et 100 milliards $, soit 3 à 4% du produit intérieur brut (PIB). L’objectif est de créer un million d’emplois.

Le plan de stimulation économique du Canada se place ainsi dans la moyenne du G7. Le gouvernement australien a par exemple annoncé en octobre un plan de relance de 3,4% de son PIB, soit 70 milliards $ sur trois ans.

Quant aux mesures exactes que comprendra ce plan de relance, le gouvernement Trudeau prendra l’hiver pour y réfléchir. Les détails seront livrés dans le prochain budget.