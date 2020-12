Rosemont: un organisme en mission pour les plus démunis

À l'approche de Noël, les organismes qui offrent de l'aide alimentaire sont inndondés de demandes. Même si la situation s'est légèrement améliorée depuis le confinement du printemps dernier, il y a encore trop de gens qui ont de la difficulté à bien nourrir leur famille.

Certains obtiennent des plats cuisinés pour la semaine chez Bouffe-Action de Rosemont. Avant la pandémie, l'organisme offrait des ateliers de cuisine collective, des fruits et légumes frais en plus d’ajouter des services d'urgence, au printemps dernier.

«Pendant la pandémie, on a mis en place différents projets et mesures pour s'assurer de répondre à la demande et aux besoins des citoyens de Rosemont», raconte Tonia Mori, directrice générale de l’organisme.

Le nombre de Québécois souffrant d'insécurité alimentaire a doublé depuis l'année dernière. Ils sont aujourd'hui 1,8 million, selon un sondage réalisé pour La Guignolée des médias.

D'après Geneviève Mercille, professeure adjointe au département de nutrition de l’Université de Montréal, environ 8% de la population vit de l'insécurité grave, un problème qu’elle qualifie d’«extrêmement préoccupant».

L'insécurité alimentaire se manifeste de différentes façons : certains se privent d'aliments, d'autres renoncent à acheter des médicaments ou sont incapables de manger des repas équilibrés. Bouffe-Action de Rosemont compte sur ses bénévoles pour venir en aide aux plus démunis.

Signe des temps, la demande pour les paniers de Noel a bondi de 65% cette année. Au total, 640 ménages recevront une aide alimentaire hivernale pour Noël.

Bouffe-Action de Rosemont distribuera des cadeaux à 340 enfants de l’arrondissement, en collaboration avec l'Armée du Salut et la Société de développement Angus.