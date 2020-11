«Star Académie» : une chanson thème signée Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan

«Star Académie» aura droit à la première chanson thème originale de son histoire en 2021. Composé par un trio formé de Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan, l’hymne déjà appelé à devenir un ver d’oreille s’intitule «Maintenant et partout».

Dans le passé, l’édition québécoise de «Star Académie» utilisait des airs québécois ou français déjà célèbres comme mélodie de ralliement («Et c’est pas fini», «Un nouveau jour va se lever», «L’étoile d’Amérique», «1000 cœurs debout», «Toi+moi»).

Cette fois, la chanson thème de la populaire émission se veut à l’image de l’approche préconisée par «Star Académie» en 2021, qui souhaite offrir une vaste vitrine aux auteurs(trices)-compositeurs(trices)-interprètes.

C’est donc après un appel lancé par Productions Déferlantes et Musicor à plusieurs créateurs québécois, qu’Hubert Lenoir, Jérôme 50 et Julyan (alias Julien Chiasson, frère d’Hubert Lenoir), tous trois dans la vingtaine, ont remporté la mise.

COURTOISIE SIMON CHÉNIER-GAUVREAU

Hubert Lenoir et Jérôme 50 signent les paroles de «Maintenant et partout», alors que la musique est l’œuvre d’Hubert Lenoir et Julyan. Robert Robert et Marius Larue ont contribué à la production et aux arrangements.

Il faudra patienter jusqu’au premier gala de «Star Académie», le 14 février prochain, à 19 h, pour entendre pour la première fois la fameuse pièce, qu’on décrit comme «lumineuse, rassembleuse, contagieuse, franchement moderne, et dont le texte évoque l’impact de la musique dans nos vies». Après quoi, l’air sera distribué dans les radios et sur les plateformes numériques, sous étiquette Musicor, et ouvrira tous les galas de variétés du dimanche.

COURTOISIE DAVE JOLICOEUR

Les premiers rendez-vous de «Star Académie» sont fixés aux 17 et 24 janvier, à 19 h, à TVA, pour le «Camp de sélection», réunissant une soixantaine de candidats retenus aux auditions. La saison démarrera officiellement le dimanche 14 février, et les quotidiennes (du lundi au jeudi), dès le lendemain, 15 février.

D’ici là, on peut toujours écouter sur les plateformes la version revisitée de «Et c’est pas fini», interprétée par Alicia Moffet, Sarahmée, Eli Rose, Émile Bilodeau, Mike Clay, Jérôme 50, Luis Clavis et Roxane Bruneau.