Un bébé naît avec les anticorps de la COVID

Un bébé dont la mère a contracté la COVID-19 lors de sa grossesse est né avec les anticorps de la maladie le 7 novembre dernier à Singapour.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

La garçon prénommé Aldrin, est venu au monde en parfaite santé et pesait 3,5 kg. Il n’est pas porteur de la maladie, mais en possède les anticorps, rapporte le média local, le Straits Times.

C’est en mars dernier lors d’un voyage en Europe que Céline Ng-Chan, 31 ans, a contracté le virus Sars-COV-2. L’événement a été dramatique pour sa famille : elle, sa mère et sa fille de 2 ans ont toutes été malades. Son conjoint et son père n’ont pas eu l’infection.

La femme enceinte, qui en était à son premier trimestre de grossesse, a été légèrement malade, mais a dû passer un peu plus de deux semaines à l’hôpital avec sa fillette.

Sa mère Celine Ng-Chang, âgée de 58 ans, a frôlé la mort, précise le Straits Times. Elle est restée hospitalisée quatre mois, et a passé près de 29 jours sous respirateur artificiel.

La gravité de la situation a fait craindre le pire pour le bébé à venir. Néanmoins les cas de transmission de la COVID-19 de la mère au bébé sont rares, assurent les experts.

Fait étonnant, si le bébé possède les anticorps de la maladie, la mère n’en a pas.

«Ma grossesse et la naissance se sont déroulées sans heurts malgré le diagnostic de COVID-19 au cours de mon premier trimestre, qui est la phase la plus instable de la grossesse. Je suis très chanceuse d'avoir Aldrin et il est en très bonne santé», a assuré la nouvelle maman.