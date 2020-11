Un cycliste happé par une intense vague

Un cycliste malchanceux de Chicago a vécu des moments effrayants lundi quand il a été happé par une intense vague du lac Michigan.

Sur les images aériennes, on peut voir le cycliste qui avance péniblement alors que la piste cyclable sur laquelle il se trouvait a été inondée.

Même s’il tente de rester le plus loin possible de l’eau, le cycliste n’est pas capable d’échapper à une des vagues qui l’emporte et qui le fait tomber au sol. Heureusement, il n’a pas été blessé.

Un avis d’inondation est en vigueur dans le secteur jusqu’à mardi matin en raison des forts vents qui causent d’importantes vagues.