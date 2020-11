Une autre sculpture métallique découverte

Après l’annonce de la disparition du monolithe métallique dans un désert de l'Utah, un nouvel objet similaire semble avoir été découvert en Roumanie jeudi dernier, relançant les spéculations de ces mystérieuses apparitions.

Le prisme triangulaire brillant a été localisé sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamț, au nord-est de la Roumanie, selon les informations du Daily News.

Le monolithe aurait été aperçu non loin du site touristique de la forteresse de Tetrodaca Dacian et possède plusieurs similarités avec celui qui avait été découvert dans le désert de l'Utah, notamment sa grandeur, sa forme et sa couleur métallique.

Les autorités roumaines ne savent pas encore qui en est le propriétaire.

«Nous avons commencé à se pencher l'apparition de l'étrange monolithe. C'est sur une propriété privée, mais on ne sait pas qui en est le propriétaire encore. C'est sur une aire protégée d'un site archéologique», a expliqué la responsable du patrimoine du site, Roscana Josanu.

Disparition du monolithe de l’Utah

Cette nouvelle apparition survient deux jours après l’annonce de la disparition du premier objet découvert aux États-Unis.

Le bureau de l’aménagement du territoire de l’État de l'Utah a indiqué avoir reçu des « témoignages crédibles » selon lesquels l’objet avait été retiré « par un tiers inconnu » vendredi soir.

La semaine dernière, des internautes s’étaient emballés à la suite de l’annonce de la découverte de la structure métallique qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre.

Certains voyaient en l'objet une preuve de la présence des extraterrestres, alors que d'autres notaient des similarités avec les monolithes extraterrestres dans le classique de la science-fiction 2001, l’Odyssée de l’espace, un film de Stanley Kubrick et un roman d’Arthur C. Clarke.

Des détectives du web avaient quant à eux avancé qu'il s'agissait d’une relique du tournage de la série de science-fiction WestWorld.

-Avec l’Agence France-Presse