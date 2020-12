Augmentation des collisions durant l’hiver

Les accidents de la circulation sont beaucoup plus fréquents durant la saison hivernale, selon le Groupement des assureurs automobiles (GAA).

Par exemple, des statistiques compilées par le GAA ont montré une explosion de 27 % des sinistres automobiles durant le 1er et le 4e trimestre en 2019, comparativement aux deux autres trimestres de l’année.

Près de 226 000 sinistres automobiles ont été enregistrés pour les périodes de janvier à mars et d’octobre à décembre 2019, soit une augmentation de 27 % par rapport aux mois d’avril à septembre.

«C'est une tendance qui est observée chaque année: c'est en hiver qu'il y a le plus d'accidents sur les routes et plusieurs sont évitables. Il est donc important pour les conducteurs de redoubler de vigilance et, ainsi, d'éviter un accident fâcheux», a estimé dans un communiqué Anne Morin, responsable des affaires publiques du GAA, mardi.

Les pneus d’hiver sont obligatoires à partir de mardi au Québec. S’ils permettent une meilleure adhérence sur la chaussée, ils sont loin de remplacer la prudence des conducteurs, selon le regroupement des assureurs.

La GAA rappelle la nécessité d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques.

