Bas-Saint-Laurent: la santé publique y va d'un «appel à la vigilance»

Les éclosions se sont multipliées dans la région du Bas-St-Laurent au cours de la dernière semaine. Même si seulement 14 cas ont été répertoriés, lundi, la santé publique veut donner «un coup de barre» pour renverser la tendance.

«Notre population est moins élevée que dans certaines régions métropolitaines comme Montréal. Une vingtaine de cas par jour nous donne une limite à ne pas dépasser», a prévenu le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, mardi, sur les ondes de LCN.

Si la situation est alarmante, il y a toutefois une amélioration dans les résidences pour aînés.

«On a réussi à reprendre le contrôle dans deux résidences pour personnes âgées, puis on a eu un CHSLD où il y a eu éclosion qui est aussi sous contrôle et ç’a pris énormément d’efforts», ajoute le Dr Leduc.

Freiner la transmission communautaire

C’est toutefois dans la communauté que la santé publique aimerait que la situation se résorbe pour y avoir observé un certain relâchement. La région de Rimouski est notamment sous la loupe des autorités.

«Quand ça part dans tous les sens, c’est là qu’on devient un peu plus préoccupé, admet le Dr Leduc. Quand il y a eu des relâchements, il n’y a pas eu de conséquences immédiates. Après les éclosions de septembre, le virus a très peu circulé.

«En novembre et décembre, ce n’est pas la même chose, car le virus circule davantage et on craint que la contagiosité soit plus grande.»

Appel à la vigilance

Dr Leduc affirme que la population a déjà reçu «un appel à la vigilance», surtout qu’elle jouit du privilège de pouvoir fréquenter les restaurants.

«Ce j’aime rappeler aux gens qui vont au restaurant - et on est chanceux dans le Bas-St-Laurent de pouvoir continuer à le faire - c’est d’y aller avec sa propre famille. À partir du moment où on va à table avec une autre bulle, il est très rare que la table soit deux mètres de long.

«À partir du moment que l’on retire notre masque, si une seule personne est contagieuse, toute la tablée risque de l’attraper.»

En terminant, le Dr Leduc se dit inquiet en vue du temps des Fêtes étant donné la flambée des cas à travers la province.

«Ce qui m’inquiète c’est qu’on soit sur une pente ascendante. Si on aborde le temps des Fêtes sur une lancée à la hausse, ça fera en sorte que ce sera inquiétant.»