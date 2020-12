COVID-19: Toujours pas de feu vert pour les petits poissons des chenaux

La patience des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne est mise à rude épreuve puisque le feu vert de la santé publique se fait attendre pour lancer la 83e saison de pêche aux petits poissons des chenaux.

Lundi soir, la santé publique de la Mauricie écrivait à TVA Trois-Rivières que «la situation épidémiologique actuelle ne permet malheureusement pas d'autoriser les activités des petits poissons des Chenaux pour l'instant.»

Or, comme la pêche hivernale est un dossier qui touche plusieurs régions, le bureau de la députée de Champlain et Présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, s'en est mêlé. Celle-ci veut s'assurer que les décisions qui seront prises soient équitables pour tous les pourvoyeurs.

En attendant, les discussions se sont poursuivies avec les agences de santé publique régionales et nationale une bonne partie de la journée. «Ça discute toujours et on pense que c'est sur la bonne voie, a lancé avec le sourire Jessica Lessard-Voisard, directrice générale de l'Association des pourvoyeurs. Il y a des pourvoiries qui sont ouvertes ailleurs au Québec. On ne voit pas pourquoi, nous, ce serait différent.»

Pour les pourvoyeurs, il ne fait aucun doute que l'activité peut se faire de façon sécuritaire. «On voit vraiment que la clientèle est compréhensive quand on leur dit que ça va être différent cette année, que ce ne sera pas de gros regroupements dans les chalets», a-t-elle souligné.

Ironiquement, la municipalité préférerait qu'il n'y ait carrément pas de pêche cette année question de minimiser les risques. «Les citoyens sont inquiets, croit la mairesse, Diane Aubut. Ils ont peur de l'affluence des visiteurs qui viendraient à Sainte-Anne-de-la-Pérade. De la circulation dans les différents commerces.»

Pourtant, une équipe de TVA Nouvelles a posé la question à plusieurs citoyens, mardi, et la grande majorité ont affirmé n'avoir aucune crainte.