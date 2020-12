Décès d’un bébé de 10 mois à la garderie : début de l’enquête préliminaire de la propriétaire

Plus de deux ans après le décès d’une fillette de 10 mois survenu dans une garderie de Sainte-Brigitte-de-Laval, l’enquête préliminaire de celle qui est soupçonnée être responsable de la mort de l’enfant a débuté.

Kathy Jomphe, une femme de 39 ans, sans antécédent judiciaire, qui fait face à une accusation d’homicide involontaire était présente, mardi, au palais de justice pour cette importante étape judiciaire.

Frappé d’une ordonnance de non-publication à la demande de l’avocat de la défense, Me Charles-Olivier Gosselin, aucun fait provenant de cette enquête ne pourra être rapporté par les médias.

Il est toutefois possible de mentionner que la procédure doit s’étendre sur quatre jours et que la poursuivante, Me Julie Roy, fera entendre six témoins soit quatre témoins civils ainsi que deux experts.

De son côté, l’avocat de la défense a mentionné au juge Stéphane Poulin que le renvoi à procès était contesté, malgré le fait qu’il soit conscient qu’à l’étape de l’enquête préliminaire, le fardeau de la Couronne ne soit que de « soulever un soupçon de preuve».

Bébé inconscient

Rappelons que le décès de la petite est survenu dans la garderie opérée par Jomphe en mai 2018 à Sainte-Brigitte-de-Laval.

Toutefois, les policiers n’ont procédé à l’arrestation de la femme qu’un an plus tard, après que la Sûreté du Québec eut reçu les analyses et expertises effectuées lors de l’enquête.

L’accusée qui avait comparu détenue avait pu reprendre liberté moyennant un dépôt de 5000 $.

Elle s’était également engagée à ne peut se trouver en présence de personnes mineures, sauf si un adulte au courant du dossier l’accompagnait et il lui était interdit d’entrer en contact avec les proches et membres de la famille de la jeune victime.