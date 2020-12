Des aînés laissés dans leur urine pendant des jours

Des personnes âgées confinées à leur chambre en raison d’une éclosion de COVID-19 seraient abandonnées dans leur urine depuis des jours faute de personnel dans une résidence pour ainés de Sherbrooke. La situation est si grave que des employés de la Résidence Brooks ont voulu dénoncer la situation à TVA Nouvelles.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Du matériel de protection «cheap» et «trop petit»

• À lire aussi: Rassemblements à Noël: même les intensivistes sont divisés sur la question

«On n'a même pas le temps de leur demander comment ils vont, raconte une employée qui désire garder l'anonymat. Les résidents sont laissés dans leur urine pendant des jours sans être changés ni lavés. Ils n'ont pas accès au bain. Ça dure depuis plus d'une semaine. On est complètement débordé, on a besoin d'aide.»

Lundi après-midi, la Santé publique rapportait sept résidents et six employés positifs à la COVID. En plus du personnel en isolement préventif, les ressources disponibles sont extrêmement limitées.

«On manque de monde, on manque de matériel, on manque de temps. Ça n'a plus de bon sens», ajoute une autre employée qui désire taire son nom.

D'après les témoignages récoltés au sein du personnel, des employés travailleraient 12 heures par jour depuis plus de huit jours consécutifs.

Les travaillants demandent un soutien immédiat.

«Je suggère la Croix-Rouge ou du personnel du réseau public. On les aime nos résidents, il faut qu'il se passe quelque chose.»

Silence

Depuis vendredi, TVA Nouvelles tente de joindre la direction de la Résidence Brooks par téléphone, sans succès. Sur place, mardi, un des propriétaires a refusé de répondre à nos questions.

Selon nos informations, la situation aurait été signalée à la Santé publique. Une réaction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est attendue.

La Résidence Brooks, située sur la rue du même nom à Sherbrooke, compte 42 unités qui accueillent des aînés autonomes, semi-autonomes et principalement des personnes ayant des déficits cognitifs.