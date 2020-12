L'acteur Elliot Page révèle être transgenre

L’acteur canadien Elliot Page, que l’on a connu dans les films «Juno» et «Inception», a annoncé mardi être transgenre.

«Bonjour les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, que mes pronoms sont lui/they et que mon nom des Elliot, a-t-il écrit sur ses différentes plateformes. Je me sens chanceux de pouvoir écrire ça. D’être ici. D’être arrivé à cette place dans ma vie.»

Il a admis avoir une certaine crainte face à cette nouvelle étape dans sa vie. «J’ai peur de l’envahissement, de la haine, des "blagues" et de la violence», ajoute-t-il.

Dans son message, il adresse également les violences dont sont encore victimes les personnes transgenres en 2020.

Elliot a conclu son message en disant être fier d’être trans et d’être queer. «Plus j’embrasse qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je me développe», dit-il.

Elliot Page, que l’on a d'abord connu sous le prénom d’Ellen, est né en 1987 à Halifax en Nouvelle-Écosse. Il a obtenu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle dans «Juno».