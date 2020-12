Il a assisté à la «disparition du monolithe»

Le mystère de cette sculpture en métal apparue du jour au lendemain et disparue aussi rapidement dans un désert de l’Utah fascine la planète. Un photographe dit savoir ce qui s’est passé.

• À lire aussi: Le monolithe de métal en Roumanie s'est aussi volatilisé

• À lire aussi: Une autre sculpture métallique découverte

• À lire aussi: États-Unis: le mystérieux monolithe a disparu

Ross Bernards est un photographe spécialisé dans l’aventure et le plein air. «Mon travail dépend de ma capacité à trouver des endroits uniques et intéressants», raconte-t-il.

Après avoir entendu parler du monolithe qui est apparu dans le désert des Mojaves, il a décidé de se rendre sur place. Après plusieurs heures de randonnée, il est arrivé sur le site.

Il a passé près d’une heure sur place avec la sculpture quand des visiteurs sont arrivés.

«Ils étaient quatre: deux sont restés en arrière et deux se sont approchés du monolithe et ont commencé à le pousser un peu», explique le photographe.

Il dit qu’un des hommes s’est adressé à lui et ses amis. «Il a dit j’espère que vous avez pris vos photos et il a donné plusieurs poussées jusqu’à ce que le monolithe penche et que le reste suive. Les quatre personnes l’ont poussé sur un côté et il est tombé au sol», ajoute Ross.

Cela n’aura donc pris que quelques minutes pour le faire tomber.

«Juste après l’avoir renversé, un d’eux a dit "C’est pour ça qu’il ne faut pas laisser de déchets dans le désert". Ils ont embarqué le monolithe et ils sont partis sans laisser de trace», dit-il.

C’est seulement le lendemain matin que Ross a compris qu’il était un des seuls à savoir ce qui s’était passé avec la sculpture.

On ne sait toujours pas comment le monolithe s’est retrouvé dans le désert, mais Ross ne croit pas qu’il s’agisse d’extraterrestre. Il souhaite également qu’on laisse la nature en paix.

«Laissez l’art dans des endroits où l’art devrait se trouver et laissez mère nature avoir son espace», conclut-il.