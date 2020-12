L'École nationale de police du Québec veut élargir son mandat

L'École nationale de police du Québec à Nicolet dans le Centre-du-Québec propose d'élargir son offre de services et de se transformer en école nationale de sécurité publique.

Dans le mémoire qu'elle dépose dans le cadre de la réflexion en cours sur la réforme policière au Québec, l'ÉNPQ réclame la fusion avec l'École nationale des pompiers du Québec.

Une étude de faisabilité est déjà en cours. Le réseau actuel de centres de formation des pompiers demeurerait intact. Il n'est pas envisagé de concentrer ces activités à Nicolet. L'objectif est d'abord d'ordre administratif.

L'École nationale de police offre déjà certains types de formation aux pompiers de la province notamment en matière d'incendie criminel, de support psychologique et de travail de premier répondant.

L'établissement de Nicolet souhaiterait également obtenir le mandat de former à plus large échelle le personnel de sécurité et d'enquête actif dans l'appareil public et parapublic québécois. Par exemple pour Loto-Québec , Revenu Québec et le secteur hospitalier.

On verrait bien aussi les répartiteurs des services d'urgence être formés à Nicolet. «Tout ce qui est sécurité publique, qu'on pense à la croissance en services correctionnels, en enquêtes civiles gouvernementales par exemple. Les constables spéciaux du ministère de la Sécurité publique qu'on forme aussi. Ça a une forte croissance, alors pourquoi ne pas voir plus loin, voir plus grand et trouver des avantages à fusionner nos deux institutions et à regarder une croissance dans le domaine de la sécurité publique au Québec?" explique Pierre Saint-Antoine, directeur de l'École nationale de police.

Depuis 2012, la formation pour les services de sécurité autres que les corps policiers a connu un bond de 25 %.