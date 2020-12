L'élue responsable du SPVM quitte le comité exécutif

L'élue responsable de la sécurité publique pour la Ville de Montréal délaisse cette responsabilité, pour rester conseillère municipale seulement.

Cela survient alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se trouve fréquemment sous le feu des projecteurs pour son traitement des minorités et que des voix s'élèvent pour demander qu'on coupe son budget.

Rosannie Filato, une élue du parti de la mairesse Valérie Plante Projet Montréal, quitte son siège au comité exécutif. Elle demeure toutefois au sein du parti et continue d'occuper ses fonctions de conseillère municipale du district Villeray.

Au cabinet de la mairesse Plante, on indique qu’elle part par sa propre volonté et n’est pas éjectée.

«Il est vrai que ces trois dernières années ont passé très rapidement. Il est aussi vrai qu’il y a présentement un contexte, disons-le, hors du commun en arrondissement qui complexifie la réalisation de certains projets. La pandémie, bien sûr, limite les contacts en personne avec les citoyens et nécessite un ajustement de nos façons de faire», a dit Mme Filato, mardi matin, dans une déclaration publiée via Facebook.

«Ce faisant, je vous informe de ma décision à l’effet que mon rôle de conseillère de ville dans Villeray soit centrale à mon implication politique, et ce, jusqu’au dernier jour de mon mandat en 2021. Conséquemment, j’annonce aussi que je quitte mes fonctions de responsable de la sécurité publique au Comité exécutif.»

Ce dossier, «un de la plus haute importance», sera confié à une autre de ses collègues demain, indique Mme Filato.

Élue pour la première fois en 2017, elle ne se représentera pas non plus aux prochaines élections municipales. Avocate de formation, elle retourne au droit du travail.

«Pour moi, la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions de vie passent avant tout par un emploi décent. Dans ce contexte, je retournerai aux TUAC section locale 500 pour me consacrer à nouveau à la représentation des travailleuses et des travailleurs dans le domaine de l’alimentation et du commerce de détail», a écrit l’élue.

Dossier épineux

Mme Filato était responsable du développement social au comité exécutif avant de porter le dossier de la sécurité publique depuis avril 2019. Sa démission est-elle reliée aux nombreux dossiers épineux qu'elle doit défendre? L'élue n'a pas commenté.

Le sujet du traitement des minorités par les policiers montréalais est revenu sur le tapis à plusieurs reprises depuis l'été 2019, alors qu'un rapport indépendant avait dévoilé que les personnes issues des minorités visibles étaient plus souvent interpellées par les policiers que les personnes blanches.

Le corps de police a depuis adopté une politique sur les interpellations policières.

Depuis quelques mois, des citoyens demandent des coupures dans le budget du SPVM. Des manifestations à cet effet ont été organisées, dont l'une lors de laquelle la statue de John A. Macdonald a été tirée par terre par les manifestants.

Une poignée de militants se sont aussi rendus à la présentation du budget 2021 de l'administration Plante il y a quelques semaines, réclamant un définancement de la police. La mairesse Valérie Plante a fermé la porte à cette option pour le moment, soutenant qu'on ne peut pas se permettre un bris de service en temps de pandémie.

Le budget du SPVM sera augmenté de presque15 millions $ (+2%) en 2021.