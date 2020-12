Mariés 47 ans, ils meurent de la COVID à une minute d’intervalle

Une famille du Michigan vit un deuil difficile après avoir perdu deux personnes des suites de la COVID-19. Un couple marié depuis 47 ans est décédé à une minute d’écart.

• À lire aussi: Mariés depuis 42 ans, ils meurent de la COVID-19 à quelques jours de différence

• À lire aussi: Des amoureux fauchés à quelques jours d'intervalle

• À lire aussi: Ensemble pendant 63 ans, ils meurent à moins d'une heure d'écart

Leslie et Patricia McWaters étaient inséparables depuis qu’ils se sont rencontrés. Leur fille affirme qu’ils n’auraient pas voulu vivre l’un sans l’autre.

«C’est beau, mais c’est juste tellement tragique. C’est presque comme Roméo et Juliette», a fait valoir Joanna Sisk.

Patricia est partie la première et son mari a suivi une minute plus tard. «Je peux vous dire que quand ils sont partis, maman, la patronne, est allée dans sa chambre et l’a pris par la main et lui a dit: "Allez JD, on y va"», raconte Joanna.

Pour leur fille, perdre ses deux parents en même temps s’est avéré particulièrement difficile, mais cette tragédie a été aggravée par les propos de covidosceptiques.

«Les gens en parlaient sans savoir que mes parents étaient à l’hôpital en train de se battre pour leur vie. J’avais des larmes qui roulaient sur mes joues à les écouter. Notre famille est complètement dévastée», conclut-elle.