Pas de hausse de taxes à Longueuil

Suivant une tendance exprimée dans plusieurs villes, dont Montréal, la Ville de Longueuil a gelé les taxes de ses citoyens dans son budget 2021.

Les élus municipaux ont adopté, mardi, un budget de 461,1 millions $, un montant en hausse de 3,1% grâce aux aides gouvernementales pour lutter contre la COVID-19.

Ainsi, même si le budget prévoit des hausses des montants consentis au déneigement, à la collecte des déchets et du compost ou, encore, au transport en commun, les citoyens ne verront pas leur compte de taxes augmenter lors de la prochaine année.

Ce tour de force a été rendu possible par la réception de 19,3 millions $ en aides gouvernementales, qui sont venus compenser des pertes d'un peu plus de 5 millions $ en amendes et frais de stationnement normalement perçus par la Ville, constate-t-on dans les documents budgétaires.

La mairesse Sylvie Parent a souligné, par communiqué, que son administration a «redoublé d'efforts» pour maintenir les services aux citoyens au cours de la dernière année, tout en limitant les dépenses dans le contexte de la COVID-19.

«Ce budget responsable et équilibré offre un répit aux contribuables via un gel de taxes, mais tient aussi compte de la réalité pandémique actuelle et des défis qu'elle soulèvera demain et dans les années à venir», a-t-elle fait valoir.

Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Xavier Léger, a donné son appui au budget. «Dans le contexte exceptionnel de la COVID-19, un gel de taxes foncières demeure encore aujourd’hui la chose la plus responsable pour soutenir l’économie locale et les familles de Longueuil», a-t-il déclaré par communiqué.